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Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока

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Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 6
Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 7
Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 8
Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 9
Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 6
  • Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 7
  • Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 8
  • Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 9
  • Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746624
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х8
Вес, г.
370

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока

Щетка «чашка» Matrix 74605 диаметром 100 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на вал УШМ с помощью гайки М14. Предназначена для снятия тонкого слоя краски или лака, удаления ржавчины и загрязнений. При рекомендованной скорости вращения 8500 об/мин щеткой можно быстро обрабатывать участки большой площади.

Преимущества

  • Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
  • Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка «чашка» Matrix 74605 диаметром 100 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на вал УШМ с помощью гайки М14. Предназначена для снятия тонкого слоя краски или лака, удаления ржавчины и загрязнений. При рекомендованной скорости вращения 8500 об/мин щеткой можно быстро обрабатывать участки большой площади.

Преимущества

  • Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
  • Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74605, 100 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока - стоимость товара 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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