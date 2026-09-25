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Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками купить с доставкой в Москве
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Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками

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Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 1
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 2
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 3
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 4
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 5
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 6
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 7
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 8
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 9
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 10
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 11
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Щетка для дрели - 5 штЩетка плоская - 5 шт
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 1
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 2
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 3
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 4
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 5
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 6
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 7
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 8
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 9
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 10
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 11
  • Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746617
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Щетка для дрели - 5 штЩетка плоская - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х2
Вес, г.
250

Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками

Набор Matrix 74494 состоит из 5 плоских щеток диаметром 25-38-50-63-75 мм со шпильками диаметром 6 мм, предназначенных для установки на дрель с максимальной скоростью вращения шпинделя 4500 об/мин. Насадки позволяют избавиться от тонкого слоя ржавчины, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Набор рекомендован для обработки углов, пазов, труднодоступных мест.

Преимущества

  • Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
  • Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.



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Отзывы о товаре Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Щетка для дрели - 5 штЩетка плоская - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 74494 состоит из 5 плоских щеток диаметром 25-38-50-63-75 мм со шпильками диаметром 6 мм, предназначенных для установки на дрель с максимальной скоростью вращения шпинделя 4500 об/мин. Насадки позволяют избавиться от тонкого слоя ржавчины, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Набор рекомендован для обработки углов, пазов, труднодоступных мест.

Преимущества

  • Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
  • Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - по цене 310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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