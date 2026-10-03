Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками
Набор щеток со шпильками Matrix 74492 (две плоские диаметром 50-75 мм и три «чашки» диаметром 25-50-75 мм) включает насадки на дрель, предназначенные для щадящей обработки поверхностей различной площади. Рекомендованная скорость вращения — не более 4500 об/мин. Плоские щетки оптимальны для зачистки труднодоступных мест, углов и изгибов, а «чашки» — для обработки плоскостей. С помощью насадок можно счистить с поверхностей ржавчину, загрязнения и старые лакокрасочные покрытия.
Преимущества
- Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
- Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
- Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Професс...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитНабор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пл...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитЗубило плоское Matrix 70342, 18 х 25 х 400 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитПика Matrix 70347, 18 х 400 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71570, 7,0 мм, полированное, HSS, 10 шт...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитЛента абразивная бесконечная Matrix 74239, P 120, 75 х 533 мм, 1...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитЛента абразивная бесконечная Matrix 74241, P 150, 75 х 533 мм, 1...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70125, 18 х 460 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848837, 100 х 600 ...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704845, 45 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705027, двойная спираль, Cobalt W-tip, 12x4...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705306, цельная крестовая пластина, 8x165 м...
Набор щеток со шпильками Matrix 74492 (две плоские диаметром 50-75 мм и три «чашки» диаметром 25-50-75 мм) включает насадки на дрель, предназначенные для щадящей обработки поверхностей различной площади. Рекомендованная скорость вращения — не более 4500 об/мин. Плоские щетки оптимальны для зачистки труднодоступных мест, углов и изгибов, а «чашки» — для обработки плоскостей. С помощью насадок можно счистить с поверхностей ржавчину, загрязнения и старые лакокрасочные покрытия.
Преимущества
- Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
- Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
- Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками