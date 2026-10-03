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Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками купить с доставкой в Москве
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Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками

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Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 1
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 2
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 3
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 4
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 5
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 6
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 7
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 8
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 9
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 10
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 11
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 12
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 13
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 14
Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка плоская 50, 75 мм - 2 штЧашка 25, 50, 75 мм, со шпильками - 3 шт
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 1
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 2
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 3
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 4
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 5
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 6
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 7
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 8
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 9
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 10
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 11
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 12
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 13
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 14
  • Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746615
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Щетка плоская 50, 75 мм - 2 штЧашка 25, 50, 75 мм, со шпильками - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х8
Вес, г.
420

Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками

Набор щеток со шпильками Matrix 74492 (две плоские диаметром 50-75 мм и три «чашки» диаметром 25-50-75 мм) включает насадки на дрель, предназначенные для щадящей обработки поверхностей различной площади. Рекомендованная скорость вращения — не более 4500 об/мин. Плоские щетки оптимальны для зачистки труднодоступных мест, углов и изгибов, а «чашки» — для обработки плоскостей. С помощью насадок можно счистить с поверхностей ржавчину, загрязнения и старые лакокрасочные покрытия.

Преимущества

  • Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
  • Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.



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Отзывы о товаре Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Щетка плоская 50, 75 мм - 2 штЧашка 25, 50, 75 мм, со шпильками - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор щеток со шпильками Matrix 74492 (две плоские диаметром 50-75 мм и три «чашки» диаметром 25-50-75 мм) включает насадки на дрель, предназначенные для щадящей обработки поверхностей различной площади. Рекомендованная скорость вращения — не более 4500 об/мин. Плоские щетки оптимальны для зачистки труднодоступных мест, углов и изгибов, а «чашки» — для обработки плоскостей. С помощью насадок можно счистить с поверхностей ржавчину, загрязнения и старые лакокрасочные покрытия.

Преимущества

  • Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
  • Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор щеток для дрели Matrix 74492, 5 шт., 2 Плоские 50-75 мм, 3 Чашки 25-50-75 мм, со шпильками - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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