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Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока купить с доставкой в Москве
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Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока

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Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 1
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 2
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 3
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 4
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 5
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 6
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 7
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 8
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 9
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 10
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 11
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 12
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 13
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 14
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 15
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 16
Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Минимальный диаметр, мм
25
Максимальный диаметр, мм
50
Комплектация
Щетка - 3 шт
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 1
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 2
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 3
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 4
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 5
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 6
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 7
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 8
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 9
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 10
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 11
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 12
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 13
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 14
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 15
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 16
  • Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746614
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Минимальный диаметр, мм
25
Максимальный диаметр, мм
50
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
160

Описание товара Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока

Набор щеток для дрели Denzel 74491 со шпилькой и щетиной из нержавеющей витой проволоки включает в себя 1 плоскую насадку диаметром 50 мм и 2 «Чашки» диаметром 25-50 мм. Набор используется для щадящей обработки твердых поверхностей: металла, стали (в том числе нержавеющей), древесины, пластика, позволяет удалять старые лакокрасочные покрытия, ржавчину и загрязнения. Щетки в форме чашки оптимальны для обработки плоских поверхностей большой площади, плоская насадка удобна для зачистки пазов, изгибов и углов.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
  • Устойчивость к коррозии — насадки можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • Надежность — каждая щетка имеет усиленный корпус, выдерживающий повышенные нагрузки.
  • Долговечность — щетина из витой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
  • Быстрая подготовка к работе — щетки имеют хвостовик диаметром 6 мм для установки в патрон дрели.
  • Удобная упаковка — набор поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Минимальный диаметр, мм
25
Максимальный диаметр, мм
50
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор щеток для дрели Denzel 74491 со шпилькой и щетиной из нержавеющей витой проволоки включает в себя 1 плоскую насадку диаметром 50 мм и 2 «Чашки» диаметром 25-50 мм. Набор используется для щадящей обработки твердых поверхностей: металла, стали (в том числе нержавеющей), древесины, пластика, позволяет удалять старые лакокрасочные покрытия, ржавчину и загрязнения. Щетки в форме чашки оптимальны для обработки плоских поверхностей большой площади, плоская насадка удобна для зачистки пазов, изгибов и углов.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
  • Устойчивость к коррозии — насадки можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • Надежность — каждая щетка имеет усиленный корпус, выдерживающий повышенные нагрузки.
  • Долговечность — щетина из витой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
  • Быстрая подготовка к работе — щетки имеют хвостовик диаметром 6 мм для установки в патрон дрели.
  • Удобная упаковка — набор поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор щеток для дрели DENZEL 74491, 1 Плоская 50мм, 2 Чашки 25-50мм, шпилька, нерж. вит. проволока - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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