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Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками купить с доставкой в Москве
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Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками

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Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 1
Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 2
Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 3
Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 4
Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 5
Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 6
Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 7
Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 8
Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 9
Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка для дрели - 3 штЩетка плоская - 3 шт
  • Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 1
  • Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 2
  • Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 3
  • Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 4
  • Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 5
  • Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 6
  • Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 7
  • Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 8
  • Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 9
  • Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746613
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка для дрели - 3 штЩетка плоская - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х2
Вес, г.
180

Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками

Набор Matrix 74490 состоит из 3 плоских щеток размером 50-63-75 мм, со шпильками диаметром 6 мм, предназначенных для установки на дрель. Рекомендованная скорость вращения шпинделя — не более 4500 об/мин. Щетки используются для удаления ржавчины, загрязнений и старых ЛКМ с поверхностей. Плоские насадки пригодятся там, где неудобно работать обычными — в углах и пазах.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки отличается прочностью и износостойкостью.
  • Универсальность — щетки подходят для обработки любых твердых материалов: древесины, металла, пластика и т.д.
  • Щадящая обработка — витая щетина бережно очищает поверхности, снимая тонкий верхний слой.
  • Антикоррозийная защита — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.



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Отзывы о товаре Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка для дрели - 3 штЩетка плоская - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 74490 состоит из 3 плоских щеток размером 50-63-75 мм, со шпильками диаметром 6 мм, предназначенных для установки на дрель. Рекомендованная скорость вращения шпинделя — не более 4500 об/мин. Щетки используются для удаления ржавчины, загрязнений и старых ЛКМ с поверхностей. Плоские насадки пригодятся там, где неудобно работать обычными — в углах и пазах.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки отличается прочностью и износостойкостью.
  • Универсальность — щетки подходят для обработки любых твердых материалов: древесины, металла, пластика и т.д.
  • Щадящая обработка — витая щетина бережно очищает поверхности, снимая тонкий верхний слой.
  • Антикоррозийная защита — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор щеток для дрели Matrix 74490, 3 шт., 3 Плоские, 50-63-75 мм, со шпильками - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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