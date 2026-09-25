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Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками купить с доставкой в Москве
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Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками

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Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 1
Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 2
Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 3
Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 4
Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 5
Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 6
Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 7
Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 8
Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 9
Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Щетка для дрели - 3 штЩетка плоская - 1 шт"Чашка" - 2 шт
  • Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 1
  • Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 2
  • Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 3
  • Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 4
  • Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 5
  • Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 6
  • Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 7
  • Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 8
  • Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 9
  • Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746612
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка для дрели - 3 штЩетка плоская - 1 шт"Чашка" - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х8
Вес, г.
230

Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками

Набор щеток для дрели Matrix 74486 включает 3 насадки со шпильками 6 мм: одну плоскую диаметром 50 мм и две «чашки» диаметром 25 и 50 мм. Рекомендованная скорость вращения шпинделя — до 4500 об/мин. Щетки позволяют снять с поверхностей тонкий старый слой ЛКМ, удалить загрязнения и избавиться от ржавчины. «Чашкой» удобно обрабатывать плоские поверхности, а плоская насадка используется для зачистки труднодоступных мест.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки отличается прочностью и износостойкостью.
  • Универсальность — щетки подходят для обработки любых твердых материалов: древесины, металла, пластика и т.д.
  • Щадящая обработка — витая щетина бережно очищает поверхности, снимая тонкий верхний слой.
  • Антикоррозийная защита — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.



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Отзывы о товаре Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка для дрели - 3 штЩетка плоская - 1 шт"Чашка" - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор щеток для дрели Matrix 74486 включает 3 насадки со шпильками 6 мм: одну плоскую диаметром 50 мм и две «чашки» диаметром 25 и 50 мм. Рекомендованная скорость вращения шпинделя — до 4500 об/мин. Щетки позволяют снять с поверхностей тонкий старый слой ЛКМ, удалить загрязнения и избавиться от ржавчины. «Чашкой» удобно обрабатывать плоские поверхности, а плоская насадка используется для зачистки труднодоступных мест.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки отличается прочностью и износостойкостью.
  • Универсальность — щетки подходят для обработки любых твердых материалов: древесины, металла, пластика и т.д.
  • Щадящая обработка — витая щетина бережно очищает поверхности, снимая тонкий верхний слой.
  • Антикоррозийная защита — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками - купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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