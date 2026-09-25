Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками
Набор щеток Matrix 74480 включает 2 насадки со шпильками диаметром 6 мм для установки на дрель: одну плоскую диаметром 100 мм и одну «чашку» диаметром 75 мм. С их помощью можно снять тонкий слой ржавчины и лакокрасочных покрытий, удалить загрязнения. Многопрофильный набор позволяет выбрать оптимальную насадку для обработки плоских поверхностей или углов и пазов.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — набор подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых материалов.
- Бережное очищение — витая щетина предназначена для щадящей обработки поверхностей.
- Защита от коррозии — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор щеток Matrix 74480 включает 2 насадки со шпильками диаметром 6 мм для установки на дрель: одну плоскую диаметром 100 мм и одну «чашку» диаметром 75 мм. С их помощью можно снять тонкий слой ржавчины и лакокрасочных покрытий, удалить загрязнения. Многопрофильный набор позволяет выбрать оптимальную насадку для обработки плоских поверхностей или углов и пазов.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — набор подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых материалов.
- Бережное очищение — витая щетина предназначена для щадящей обработки поверхностей.
- Защита от коррозии — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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