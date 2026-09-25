Щетка для дрели DENZEL 744793, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Щетка для дрели DENZEL 744793, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока
Плоская щетка Denzel 744793 диаметром 100 мм, со шпилькой и щетиной из нержавеющей витой проволоки, предназначена для выполнения зачистных работ. Позволяет обработать поверхность, снять тонкий слой краски, ржавчины, удалить загрязнения. Подходит для твердых материалов: стали, в том числе нержавеющей, древесины, пластика и т.д. Плоская щетка оптимальна для зачистки поверхностей со сложным рельефом, имеющих углы, пазы и изгибы.
Преимущества
- Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
- Устойчивость к коррозии — насадку можно использовать в условиях повышенной влажности.
- Надежность — усиленный корпус выдерживает повышенные нагрузки.
- Долговечность — щетина из витой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
- Быстрая подготовка к работе — щетка имеет хвостовик диаметром 6 мм для установки в патрон дрели.
- Удобная упаковка — насадка поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть ее перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка Denzel 744793 диаметром 100 мм, со шпилькой и щетиной из нержавеющей витой проволоки, предназначена для выполнения зачистных работ. Позволяет обработать поверхность, снять тонкий слой краски, ржавчины, удалить загрязнения. Подходит для твердых материалов: стали, в том числе нержавеющей, древесины, пластика и т.д. Плоская щетка оптимальна для зачистки поверхностей со сложным рельефом, имеющих углы, пазы и изгибы.
Преимущества
- Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
- Устойчивость к коррозии — насадку можно использовать в условиях повышенной влажности.
- Надежность — усиленный корпус выдерживает повышенные нагрузки.
- Долговечность — щетина из витой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
- Быстрая подготовка к работе — щетка имеет хвостовик диаметром 6 мм для установки в патрон дрели.
- Удобная упаковка — насадка поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть ее перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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