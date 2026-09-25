Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока
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Характеристики
Описание товара Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока
Щетка для дрели «чашка» Matrix 74466 диаметром 30 мм, со шпилькой и щетиной из крученой металлической проволоки, — оснастка для электродрелей с патроном под хвостовик диаметром 6 мм. Рекомендуемая скорость вращения 4500 об/мин. Насадку используют для зачистки сварных швов и черновой обработки металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Щетка эффективно удаляет толстый слой загрязнений, ржавчины, ЛКМ. Благодаря форме «чашка» насадка оптимальна для обработки значительных по площади поверхностей. Ее применяют в строительстве, машиностроении, а также в быту. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
Преимущества
- Устойчивость к повышенным нагрузкам — щетина состоит из пучков, скрученных из высококачественной стальной проволоки.
- Решение широкого спектра задач — диаметр проволоки составляет 0,5 мм, поэтому щетка подходит для работы с различными видами загрязнений.
- Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
- Гарантированное качество — щетка изготовлена на крупном заводе с соблюдением всех технологических норм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для дрели «чашка» Matrix 74466 диаметром 30 мм, со шпилькой и щетиной из крученой металлической проволоки, — оснастка для электродрелей с патроном под хвостовик диаметром 6 мм. Рекомендуемая скорость вращения 4500 об/мин. Насадку используют для зачистки сварных швов и черновой обработки металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Щетка эффективно удаляет толстый слой загрязнений, ржавчины, ЛКМ. Благодаря форме «чашка» насадка оптимальна для обработки значительных по площади поверхностей. Ее применяют в строительстве, машиностроении, а также в быту. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
Преимущества
- Устойчивость к повышенным нагрузкам — щетина состоит из пучков, скрученных из высококачественной стальной проволоки.
- Решение широкого спектра задач — диаметр проволоки составляет 0,5 мм, поэтому щетка подходит для работы с различными видами загрязнений.
- Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
- Гарантированное качество — щетка изготовлена на крупном заводе с соблюдением всех технологических норм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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