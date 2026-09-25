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Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14

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Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 1
Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 2
Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 3
Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 4
Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 5
Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 6
Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 7
Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
75
Минимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 1
  • Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 2
  • Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 3
  • Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 4
  • Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 5
  • Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 6
  • Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 7
  • Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746604
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
75
Минимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х9
Вес, г.
200

Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14

Щетка Denzel 74465 в форме чашки диаметром 65 мм, с нейлоновой щетиной, устанавливается на вал УШМ при помощи гайки М14. Предназначена для выполнения шлифовальных работ. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Насадка удобна для обработки плоских деталей большой площади.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
  • Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
  • Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
75
Минимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Denzel 74465 в форме чашки диаметром 65 мм, с нейлоновой щетиной, устанавливается на вал УШМ при помощи гайки М14. Предназначена для выполнения шлифовальных работ. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Насадка удобна для обработки плоских деталей большой площади.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
  • Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
  • Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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