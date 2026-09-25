Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14
Щетка Denzel 74465 в форме чашки диаметром 65 мм, с нейлоновой щетиной, устанавливается на вал УШМ при помощи гайки М14. Предназначена для выполнения шлифовальных работ. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Насадка удобна для обработки плоских деталей большой площади.
Преимущества
- Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
- Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
- Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.
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Щетка Denzel 74465 в форме чашки диаметром 65 мм, с нейлоновой щетиной, устанавливается на вал УШМ при помощи гайки М14. Предназначена для выполнения шлифовальных работ. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Насадка удобна для обработки плоских деталей большой площади.
Преимущества
- Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
- Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
- Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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