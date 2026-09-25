Щетка для УШМ DENZEL 74461, 125 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 74461, 125 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм
Плоская щетка Denzel 74461 диаметром 125 мм, с нейлоновой щетиной, с посадкой 22,2 мм, устанавливается на фланец УШМ. Предназначена для выполнения шлифовальных работ. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. Щетка оптимальна для деликатного очищения от загрязнений и остатков краски, удаления пятен ржавчины. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Благодаря плоской форме насадка удобна для обработки пазов, изгибов, угловых соединений.
Преимущества
- Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
- Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
- Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.
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Плоская щетка Denzel 74461 диаметром 125 мм, с нейлоновой щетиной, с посадкой 22,2 мм, устанавливается на фланец УШМ. Предназначена для выполнения шлифовальных работ. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. Щетка оптимальна для деликатного очищения от загрязнений и остатков краски, удаления пятен ржавчины. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Благодаря плоской форме насадка удобна для обработки пазов, изгибов, угловых соединений.
Преимущества
- Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
- Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
- Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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