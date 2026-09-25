Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм
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Характеристики
Описание товара Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм
Плоская щетка для дрели Сибртех 744507 диаметром 100 мм, со шпилькой и щетиной из витой проволоки 0,3 мм, используется для щадящей обработки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Удаляет загрязнения, ржавчину, старые лакокрасочные покрытия. Благодаря плоской форме щетка идеально подходит для очистки труднодоступных мест, пазов, изгибов, внутренних углов. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон дрели. Рекомендуемая скорость вращения 4500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетку применяют во время строительства, ремонта, а также в быту.
Преимущества
- Мягкое воздействие на поверхность — щетку можно использовать для создания необходимой шероховатости или для выявления структуры материала, например, древесины.
- Прочность и долговечность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Защита от разрушения — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка для дрели Сибртех 744507 диаметром 100 мм, со шпилькой и щетиной из витой проволоки 0,3 мм, используется для щадящей обработки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Удаляет загрязнения, ржавчину, старые лакокрасочные покрытия. Благодаря плоской форме щетка идеально подходит для очистки труднодоступных мест, пазов, изгибов, внутренних углов. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон дрели. Рекомендуемая скорость вращения 4500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетку применяют во время строительства, ремонта, а также в быту.
Преимущества
- Мягкое воздействие на поверхность — щетку можно использовать для создания необходимой шероховатости или для выявления структуры материала, например, древесины.
- Прочность и долговечность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Защита от разрушения — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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