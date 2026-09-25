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Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм

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Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 1
Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 2
Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 3
Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 4
Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 5
Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 6
Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 7
Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 8
Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 6
  • Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 7
  • Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 8
  • Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746595
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
220

Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм

Плоская щетка Denzel 74437 диаметром 100 мм, с нейлоновой щетиной, с посадкой 22,2 мм, устанавливается на фланец УШМ. Предназначена для выполнения шлифовальных работ. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Благодаря плоской форме насадка удобна для обработки пазов, изгибов, угловых соединений.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
  • Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
  • Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Denzel 74437 диаметром 100 мм, с нейлоновой щетиной, с посадкой 22,2 мм, устанавливается на фланец УШМ. Предназначена для выполнения шлифовальных работ. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Благодаря плоской форме насадка удобна для обработки пазов, изгибов, угловых соединений.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
  • Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
  • Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ DENZEL 74437, 100 мм, Плоская, нейлоновая щетина, посадка 22,2 мм - этот товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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