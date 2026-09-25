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Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина купить с доставкой в Москве
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Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина

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Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 1
Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 2
Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 3
Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 4
Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 5
Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 6
Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 7
Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 8
Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 9
Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
75
Минимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 1
  • Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 2
  • Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 3
  • Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 4
  • Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 5
  • Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 6
  • Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 7
  • Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 8
  • Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 9
  • Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
75
Минимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
130

Описание товара Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина

Щетка Denzel 74436 в форме чашки диаметром 75 мм, со шпилькой и нейлоновой щетиной, — насадка для дрели, предназначенная для выполнения шлифовальных работ по пластику, древесине, стали и цветным металлам. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. Щетка оптимальна для деликатного удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Насадка удобна для обработки плоских деталей большой площади.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
  • Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
  • Быстрая подготовка к работе — хвостовик диаметром 6 мм легко устанавливается в патрон дрели.
  • Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.



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Отзывы о товаре Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
75
Минимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Denzel 74436 в форме чашки диаметром 75 мм, со шпилькой и нейлоновой щетиной, — насадка для дрели, предназначенная для выполнения шлифовальных работ по пластику, древесине, стали и цветным металлам. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. Щетка оптимальна для деликатного удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Насадка удобна для обработки плоских деталей большой площади.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
  • Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
  • Быстрая подготовка к работе — хвостовик диаметром 6 мм легко устанавливается в патрон дрели.
  • Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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