Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина
Щетка Denzel 74436 в форме чашки диаметром 75 мм, со шпилькой и нейлоновой щетиной, — насадка для дрели, предназначенная для выполнения шлифовальных работ по пластику, древесине, стали и цветным металлам. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. Щетка оптимальна для деликатного удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Насадка удобна для обработки плоских деталей большой площади.
Преимущества
- Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
- Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
- Быстрая подготовка к работе — хвостовик диаметром 6 мм легко устанавливается в патрон дрели.
- Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704186, 55 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитПолотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 /...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848457, 100 х 600м...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70173, 14 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по дереву СИБРТЕХ 70268, 8х500 мм, цилиндрический хвостов...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718241, 9 x 125мм, Р6М5, Gol...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 ...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитНабор сверл по металлу Sparta 723205, 3-10 мм (через 1 мм), HSS,...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитНабор сверл по металлу Sparta 723355, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитКоронка DENZEL 724106, HSS по металлу, 28 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитКоронка Matrix 72440, BIMETAL, 40 мм
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитЛента абразивная бесконечная Matrix 74205, P 40, 75 х 457 мм, 10...
Щетка Denzel 74436 в форме чашки диаметром 75 мм, со шпилькой и нейлоновой щетиной, — насадка для дрели, предназначенная для выполнения шлифовальных работ по пластику, древесине, стали и цветным металлам. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. Щетка оптимальна для деликатного удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Насадка удобна для обработки плоских деталей большой площади.
Преимущества
- Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
- Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
- Быстрая подготовка к работе — хвостовик диаметром 6 мм легко устанавливается в патрон дрели.
- Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для дрели DENZEL 74436, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нейлоновая щетина