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Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока купить с доставкой в Москве
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Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока

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Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 1
Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 2
Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 3
Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 4
Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 1
  • Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 2
  • Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 3
  • Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 4
  • Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746590
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х6
Вес, г.
240

Описание товара Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока

Плоская щетка со шпилькой для дрели Matrix 74432 диаметром 100 мм, с щетиной из крученой металлической проволоки, позволяет быстро очистить металлическую, деревянную или бетонную поверхность от загрязнений, ржавчины, старой краски или лака. Используется для обработки внутренних углов, пазов, изгибов, узких и труднодоступных мест. Подходит для очистки сварных швов. При помощи хвостовика диаметром 6 мм щетку устанавливают в патрон дрели или ПШМ с максимальной частотой вращения до 11000 об/мин. Насадка применяется в строительстве, машиностроении, пригодится также в быту. Во время работы со щеткой следует использовать средства индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Эффективность и износостойкость — щетина из крученой стальной проволоки диаметром 0,5 мм успешно справляется с толстым слоем ржавчины или лакокрасочного покрытия.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта масляной пленкой.
  • Гарантированная надежность — оснастка произведена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.



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Отзывы о товаре Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка со шпилькой для дрели Matrix 74432 диаметром 100 мм, с щетиной из крученой металлической проволоки, позволяет быстро очистить металлическую, деревянную или бетонную поверхность от загрязнений, ржавчины, старой краски или лака. Используется для обработки внутренних углов, пазов, изгибов, узких и труднодоступных мест. Подходит для очистки сварных швов. При помощи хвостовика диаметром 6 мм щетку устанавливают в патрон дрели или ПШМ с максимальной частотой вращения до 11000 об/мин. Насадка применяется в строительстве, машиностроении, пригодится также в быту. Во время работы со щеткой следует использовать средства индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Эффективность и износостойкость — щетина из крученой стальной проволоки диаметром 0,5 мм успешно справляется с толстым слоем ржавчины или лакокрасочного покрытия.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта масляной пленкой.
  • Гарантированная надежность — оснастка произведена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 380 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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