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Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF купить с доставкой в Москве
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Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF

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Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 1
Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 2
Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 3
Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 4
Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 5
Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 6
Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
  • Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 1
  • Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 2
  • Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 3
  • Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 4
  • Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 5
  • Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 6
  • Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746588
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х1
Вес, г.
560

Описание товара Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF

Шлифовальный круг по металлу Gross WA24TBF 74403 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины с посадочным размером 22,2 мм, поддерживающей частоту вращения 6650 об/мин. Предназначен для сухого шлифования поверхностей из углеродистых и нержавеющих сталей, а также из алюминия и чугуна. С помощью круга можно быстро удалить ржавчину, заусенцы и окалину, зачистить сварные швы. Оснастка долго сохраняет рабочие свойства и подходит для длительного интенсивного использования.

Преимущества

  • Эффективная шлифовка — абразивом являются зерна твердого белого электрокорунда со специальными добавками, позволяющие быстро и качественно обрабатывать стальные заготовки.
  • Прочность — благодаря армирующей двухслойной стеклосетке круг отличается повышенной устойчивостью к разрушению и выдерживает значительные нагрузки.
  • Долговечность — круг произведен с использованием технологии Aging Schutz, препятствующей впитыванию влаги, что позволило ему сохранять первичные рабочие характеристики на 40% дольше.
  • Высокая износостойкость даже при активной эксплуатации — бакелитовая связка крепко удерживает абразивные зерна, благодаря керамическому корунду в составе абразива срок службы увеличен на 15%.
  • Гарантированная безопасность — круг прошел строгий контроль качества на всех этапах производства, что подтверждено российским и ганноверским (MPA) сертификатами.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифовальный круг по металлу Gross WA24TBF 74403 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины с посадочным размером 22,2 мм, поддерживающей частоту вращения 6650 об/мин. Предназначен для сухого шлифования поверхностей из углеродистых и нержавеющих сталей, а также из алюминия и чугуна. С помощью круга можно быстро удалить ржавчину, заусенцы и окалину, зачистить сварные швы. Оснастка долго сохраняет рабочие свойства и подходит для длительного интенсивного использования.

Преимущества

  • Эффективная шлифовка — абразивом являются зерна твердого белого электрокорунда со специальными добавками, позволяющие быстро и качественно обрабатывать стальные заготовки.
  • Прочность — благодаря армирующей двухслойной стеклосетке круг отличается повышенной устойчивостью к разрушению и выдерживает значительные нагрузки.
  • Долговечность — круг произведен с использованием технологии Aging Schutz, препятствующей впитыванию влаги, что позволило ему сохранять первичные рабочие характеристики на 40% дольше.
  • Высокая износостойкость даже при активной эксплуатации — бакелитовая связка крепко удерживает абразивные зерна, благодаря керамическому корунду в составе абразива срок службы увеличен на 15%.
  • Гарантированная безопасность — круг прошел строгий контроль качества на всех этапах производства, что подтверждено российским и ганноверским (MPA) сертификатами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF - данный товар вы можете купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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