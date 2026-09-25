Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF
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Характеристики
Описание товара Круг шлифовальный по металлу GROSS 74403, 230 х 6,0 х 22,2 мм, WA24TBF
Шлифовальный круг по металлу Gross WA24TBF 74403 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины с посадочным размером 22,2 мм, поддерживающей частоту вращения 6650 об/мин. Предназначен для сухого шлифования поверхностей из углеродистых и нержавеющих сталей, а также из алюминия и чугуна. С помощью круга можно быстро удалить ржавчину, заусенцы и окалину, зачистить сварные швы. Оснастка долго сохраняет рабочие свойства и подходит для длительного интенсивного использования.
Преимущества
- Эффективная шлифовка — абразивом являются зерна твердого белого электрокорунда со специальными добавками, позволяющие быстро и качественно обрабатывать стальные заготовки.
- Прочность — благодаря армирующей двухслойной стеклосетке круг отличается повышенной устойчивостью к разрушению и выдерживает значительные нагрузки.
- Долговечность — круг произведен с использованием технологии Aging Schutz, препятствующей впитыванию влаги, что позволило ему сохранять первичные рабочие характеристики на 40% дольше.
- Высокая износостойкость даже при активной эксплуатации — бакелитовая связка крепко удерживает абразивные зерна, благодаря керамическому корунду в составе абразива срок службы увеличен на 15%.
- Гарантированная безопасность — круг прошел строгий контроль качества на всех этапах производства, что подтверждено российским и ганноверским (MPA) сертификатами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифовальный круг по металлу Gross WA24TBF 74403 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины с посадочным размером 22,2 мм, поддерживающей частоту вращения 6650 об/мин. Предназначен для сухого шлифования поверхностей из углеродистых и нержавеющих сталей, а также из алюминия и чугуна. С помощью круга можно быстро удалить ржавчину, заусенцы и окалину, зачистить сварные швы. Оснастка долго сохраняет рабочие свойства и подходит для длительного интенсивного использования.
Преимущества
- Эффективная шлифовка — абразивом являются зерна твердого белого электрокорунда со специальными добавками, позволяющие быстро и качественно обрабатывать стальные заготовки.
- Прочность — благодаря армирующей двухслойной стеклосетке круг отличается повышенной устойчивостью к разрушению и выдерживает значительные нагрузки.
- Долговечность — круг произведен с использованием технологии Aging Schutz, препятствующей впитыванию влаги, что позволило ему сохранять первичные рабочие характеристики на 40% дольше.
- Высокая износостойкость даже при активной эксплуатации — бакелитовая связка крепко удерживает абразивные зерна, благодаря керамическому корунду в составе абразива срок службы увеличен на 15%.
- Гарантированная безопасность — круг прошел строгий контроль качества на всех этапах производства, что подтверждено российским и ганноверским (MPA) сертификатами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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