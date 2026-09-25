Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B
Шлифовальный круг Сибртех 9%WA+75%A+16%B 744017 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм, с посадочным размером 22,2 мм, — оснастка для ручной углошлифовальной машины, предназначенная для обработки металла. Рекомендован для сухого шлифования углеродистых и нержавеющих сталей при вращении с частотой не более 6650 об/мин. Круг позволяет зачищать сварные швы, удалять заусенцы, ржавчину и т.д. Абразив, содержащий твердые зерна электрокорунда и специальные добавки, позволяет быстро и эффективно шлифовать металлические поверхности.
Преимущества
- Увеличенная прочность — круг армирован трехслойной стеклосеткой для предотвращения разрыва при высоких нагрузках.
- Надежность — для фиксации абразива предусмотрена бакелитовая связка, крепко удерживающая режущие частицы даже во время работы на максимальной скорости.
- Износостойкость — толщина рабочей части составляет 6 мм, поэтому круг прослужит долго.
- Гарантированное качество — круг произведен под строгим технологическим контролем и отлично сбалансирован для наиболее эффективной и безопасной работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 7.0 х 109 мм, сталь Р6М5, класс В...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А,...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 4.0 х 75 мм, сталь М42, HSS...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 5.0 х 86 мм, сталь P6M5, (2965...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.5 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x2.0 мм по нерж. стали для УШМ...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитНабор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12)
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
Шлифовальный круг Сибртех 9%WA+75%A+16%B 744017 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм, с посадочным размером 22,2 мм, — оснастка для ручной углошлифовальной машины, предназначенная для обработки металла. Рекомендован для сухого шлифования углеродистых и нержавеющих сталей при вращении с частотой не более 6650 об/мин. Круг позволяет зачищать сварные швы, удалять заусенцы, ржавчину и т.д. Абразив, содержащий твердые зерна электрокорунда и специальные добавки, позволяет быстро и эффективно шлифовать металлические поверхности.
Преимущества
- Увеличенная прочность — круг армирован трехслойной стеклосеткой для предотвращения разрыва при высоких нагрузках.
- Надежность — для фиксации абразива предусмотрена бакелитовая связка, крепко удерживающая режущие частицы даже во время работы на максимальной скорости.
- Износостойкость — толщина рабочей части составляет 6 мм, поэтому круг прослужит долго.
- Гарантированное качество — круг произведен под строгим технологическим контролем и отлично сбалансирован для наиболее эффективной и безопасной работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B