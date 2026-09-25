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Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF купить с доставкой в Москве
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Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF

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Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF - фото 1
Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF - фото 2
Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF - фото 3
Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
355
Посадочный диаметр, мм
25, 40
Зернистость (P; F)
36
Ширина, мм
355
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF - фото 1
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF - фото 2
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF - фото 3
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
355
Посадочный диаметр, мм
25, 40
Зернистость (P; F)
36
Ширина, мм
355
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF

Отрезной круг по металлу Gross WA24TBF 74394 размером 355 х 3,5 х 25,4 мм рассчитан на интенсивный рез углеродистой и нержавеющей стали, алюминия, чугуна. Устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера и не требует частой замены, подходит для профессиональной эксплуатации с высокими нагрузками.

Преимущества

  • Эффективная работа — абразив отличается высокой режущей способностью, диск толщиной 3,5 мм изнашивается медленно и долго не требует замены.
  • Безопасная работа — высококачественная двухслойная стеклосетка защищает круг от перегрузок, предотвращая его разрушение в случае зажатия в материале.
  • Очень высокий ресурс — абразив и бакелитовая связка со специальными добавками рассчитаны на длительное использование, керамический корунд в составе увеличивает срок службы круга на 15%.
  • Надежность — круг изготовлен с использованием технологии Aging Sсhutz, препятствующей впитыванию влаги, благодаря чему сохраняет изначальные характеристики на 40% дольше.
  • Минимум искр и пыли — в процессе реза оснастка слабо нагревается, а изнашивается медленно и равномерно.
  • Стабильная и точная работа — круг с плотной равномерной структурой прошел дополнительное тестирование на дисбаланс.
  • Проверенное качество — оснастка успешно прошла контроль на всех этапах производства, что подтверждено ганноверским и российским сертификатами безопасности.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
355
Посадочный диаметр, мм
25, 40
Зернистость (P; F)
36
Ширина, мм
355
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной круг по металлу Gross WA24TBF 74394 размером 355 х 3,5 х 25,4 мм рассчитан на интенсивный рез углеродистой и нержавеющей стали, алюминия, чугуна. Устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера и не требует частой замены, подходит для профессиональной эксплуатации с высокими нагрузками.

Преимущества

  • Эффективная работа — абразив отличается высокой режущей способностью, диск толщиной 3,5 мм изнашивается медленно и долго не требует замены.
  • Безопасная работа — высококачественная двухслойная стеклосетка защищает круг от перегрузок, предотвращая его разрушение в случае зажатия в материале.
  • Очень высокий ресурс — абразив и бакелитовая связка со специальными добавками рассчитаны на длительное использование, керамический корунд в составе увеличивает срок службы круга на 15%.
  • Надежность — круг изготовлен с использованием технологии Aging Sсhutz, препятствующей впитыванию влаги, благодаря чему сохраняет изначальные характеристики на 40% дольше.
  • Минимум искр и пыли — в процессе реза оснастка слабо нагревается, а изнашивается медленно и равномерно.
  • Стабильная и точная работа — круг с плотной равномерной структурой прошел дополнительное тестирование на дисбаланс.
  • Проверенное качество — оснастка успешно прошла контроль на всех этапах производства, что подтверждено ганноверским и российским сертификатами безопасности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг отрезной по металлу GROSS 74394, 355 x 3,5 x 25,4 мм, WA24TBF - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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