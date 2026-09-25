Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF
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Характеристики
Описание товара Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF
Отрезной круг по металлу Gross WA24TBF 74392 диаметром 400 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей, а также алюминия и чугуна. Рекомендованная максимальная частота вращения составляет 3850 об/мин. Круг выдерживает высокие нагрузки и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Эффективная работа — абразивный слой из твердых зерен белого электрокорунда со специальными добавками отличается высокой режущей способностью.
- Высокий ресурс — в состав абразива входит керамический корунд, что увеличивает срок службы круга на 15%.
- Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел армирующий слой из высококачественной двухслойной стеклосетки, предотвращающий разрушение диска при повышенных нагрузках.
- Надежность — при производстве круга использована технология Aging Schutz, препятствующая впитыванию влаги, поэтому круг сохраняет рабочие свойства на 40% дольше.
- Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает зерна абразива, что обеспечивает стабильно высокую производительность в течение длительного времени.
- Толщина 3,2 мм — диск изнашивается медленно и долго не требует замены.
- Гарантированное качество — круг прошел строгий контроль качества на всех этапах производства, российский и ганноверский (MPA) сертификаты безопасности подтверждают его надежность.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отрезной круг по металлу Gross WA24TBF 74392 диаметром 400 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей, а также алюминия и чугуна. Рекомендованная максимальная частота вращения составляет 3850 об/мин. Круг выдерживает высокие нагрузки и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Эффективная работа — абразивный слой из твердых зерен белого электрокорунда со специальными добавками отличается высокой режущей способностью.
- Высокий ресурс — в состав абразива входит керамический корунд, что увеличивает срок службы круга на 15%.
- Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел армирующий слой из высококачественной двухслойной стеклосетки, предотвращающий разрушение диска при повышенных нагрузках.
- Надежность — при производстве круга использована технология Aging Schutz, препятствующая впитыванию влаги, поэтому круг сохраняет рабочие свойства на 40% дольше.
- Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает зерна абразива, что обеспечивает стабильно высокую производительность в течение длительного времени.
- Толщина 3,2 мм — диск изнашивается медленно и долго не требует замены.
- Гарантированное качество — круг прошел строгий контроль качества на всех этапах производства, российский и ганноверский (MPA) сертификаты безопасности подтверждают его надежность.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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