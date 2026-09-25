Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт.
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Характеристики
Описание товара Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт.
Отрезной круг по металлу Gross SWA60TBF 743680 размером 125 х 1,0 х 22,2 мм, 10 шт. в металлической банке, предназначен для интенсивного реза нержавеющих и углеродистых сталей, алюминия, чугуна. Устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера. Крупнозернистый абразив F60 в сочетании с толщиной круга 1 мм обеспечивают высокую скорость и точность реза. Надежный и производительный, круг выдерживает высокие нагрузки, не требует частой замены и подходит для профессиональной эксплуатации.
Преимущества
- Очень высокий ресурс — в бакелитовую связку и абразив включены специальные добавки, керамический корунд в составе увеличивает срок службы круга на 15%.
- Неизменно высокая эффективность — абразив из монокорунда с добавками характеризуется твердостью и прочностью, способен самозатачиваться в процессе работы.
- Надежность — круг изготовлен с использованием технологии Aging Sсhutz, препятствующей впитыванию влаги, благодаря чему сохраняет изначальные характеристики на 40% дольше.
- Безопасная работа — высококачественная двухслойная стеклосетка защищает круг от перегрузок, предотвращая его разрушение в случае зажатия в материале.
- Минимальное количество пыли и искр — благодаря специальному составу круг слабо нагревается в процессе реза, износ происходит медленно и равномерно.
- Стабильная и точная работа — круг с плотной равномерной структурой оптимально сбалансирован, что подтверждено дополнительным тестированием.
- Проверенное качество — круг прошел строгий контроль на каждом этапе производства, что подтверждено ганноверским и российским сертификатами безопасности.
- Удобная комплектация и упаковка — в металлической банке 10 кругов, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отрезной круг по металлу Gross SWA60TBF 743680 размером 125 х 1,0 х 22,2 мм, 10 шт. в металлической банке, предназначен для интенсивного реза нержавеющих и углеродистых сталей, алюминия, чугуна. Устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера. Крупнозернистый абразив F60 в сочетании с толщиной круга 1 мм обеспечивают высокую скорость и точность реза. Надежный и производительный, круг выдерживает высокие нагрузки, не требует частой замены и подходит для профессиональной эксплуатации.
Преимущества
- Очень высокий ресурс — в бакелитовую связку и абразив включены специальные добавки, керамический корунд в составе увеличивает срок службы круга на 15%.
- Неизменно высокая эффективность — абразив из монокорунда с добавками характеризуется твердостью и прочностью, способен самозатачиваться в процессе работы.
- Надежность — круг изготовлен с использованием технологии Aging Sсhutz, препятствующей впитыванию влаги, благодаря чему сохраняет изначальные характеристики на 40% дольше.
- Безопасная работа — высококачественная двухслойная стеклосетка защищает круг от перегрузок, предотвращая его разрушение в случае зажатия в материале.
- Минимальное количество пыли и искр — благодаря специальному составу круг слабо нагревается в процессе реза, износ происходит медленно и равномерно.
- Стабильная и точная работа — круг с плотной равномерной структурой оптимально сбалансирован, что подтверждено дополнительным тестированием.
- Проверенное качество — круг прошел строгий контроль на каждом этапе производства, что подтверждено ганноверским и российским сертификатами безопасности.
- Удобная комплектация и упаковка — в металлической банке 10 кругов, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт.