Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743287, 355 х 3,2 х 25,4 мм, 84%A+16%B
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
355
Посадочный диаметр, мм
25, 40
Зернистость (P; F)
30
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб.
В наличии
Код товара: 746580
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
355
Посадочный диаметр, мм
25, 40
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743287, 355 х 3,2 х 25,4 мм, 84%A+16%B
Отрезной круг по металлу Сибртех 84%A+16%B 743287 диаметром 355 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на фланец ручной углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 25,4 мм. Предназначен для работы по металлу, оптимален для резания углеродистых сталей. Максимальная частота вращения составляет 4400 об/мин. Пригодится в мастерской, будет также полезен в быту.
Преимущества
- Высокие абразивные свойства — твердые зерна электрокорунда нормального позволяют быстро резать заготовки.
- Прочность — двухслойная усиленная сетка повышает стойкость круга к разрыву, обеспечивая безопасность работы.
- Стабильная производительность — благодаря бакелитовой связке абразивный слой не разрушается при работе на высокой скорости
- Долговечность — оснастка толщиной 3,2 мм легко и аккуратно режет сталь, позволяя получить ровную кромку без дефектов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
355
Посадочный диаметр, мм
25, 40
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Отрезной круг по металлу Сибртех 84%A+16%B 743287 диаметром 355 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на фланец ручной углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 25,4 мм. Предназначен для работы по металлу, оптимален для резания углеродистых сталей. Максимальная частота вращения составляет 4400 об/мин. Пригодится в мастерской, будет также полезен в быту.
Преимущества
- Высокие абразивные свойства — твердые зерна электрокорунда нормального позволяют быстро резать заготовки.
- Прочность — двухслойная усиленная сетка повышает стойкость круга к разрыву, обеспечивая безопасность работы.
- Стабильная производительность — благодаря бакелитовой связке абразивный слой не разрушается при работе на высокой скорости
- Долговечность — оснастка толщиной 3,2 мм легко и аккуратно режет сталь, позволяя получить ровную кромку без дефектов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743287, 355 х 3,2 х 25,4 мм, 84%A+16%B - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 180 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743287, 355 х 3,2 х 25,4 мм, 84%A+16%B