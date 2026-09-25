Лента абразивная бесконечная Matrix 74287, P 40, 100 х 610 мм, 3 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 746575
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340 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х11х4
Вес, г.
280
Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74287, P 40, 100 х 610 мм, 3 шт.
Абразивная лента Matrix 74287 зернистостью P 40 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 100 х 610 мм. Применяется для черновой обработки деревянных, пластиковых и металлических поверхностей. Подходит для снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т.д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — абразив из твердых заостренных зерен оксида алюминия позволяет эффективно снимать большое количество материала.
- Эффективность — крупнозернистая лента медленно забивается в процессе работы.
- Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
- Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
- Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Абразивная лента Matrix 74287 зернистостью P 40 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 100 х 610 мм. Применяется для черновой обработки деревянных, пластиковых и металлических поверхностей. Подходит для снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т.д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — абразив из твердых заостренных зерен оксида алюминия позволяет эффективно снимать большое количество материала.
- Эффективность — крупнозернистая лента медленно забивается в процессе работы.
- Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
- Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
- Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Лента абразивная бесконечная Matrix 74287, P 40, 100 х 610 мм, 3 шт. - данный товар вы можете купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лента абразивная бесконечная Matrix 74287, P 40, 100 х 610 мм, 3 шт.