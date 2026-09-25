Лента абразивная бесконечная Matrix 74285, P 120, 75 х 533 мм, 3 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 746573
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х4
Вес, г.
110
Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74285, P 120, 75 х 533 мм, 3 шт.
Бесконечная абразивная лента Matrix 74285 зернистостью P 120 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для чистовой обработки деревянных и металлических поверхностей.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — абразив состоит из твердых заостренных зерен оксида алюминия.
- Эффективность — лента с зернистостью Р 120 позволяет подготовить поверхность для дальнейшего нанесения лака, эмали и т.д.
- Прочность и эластичность — гибкая тканевая основа отличается долговечностью, а также позволяет производить обработку в труднодоступных местах.
- Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Бесконечная абразивная лента Matrix 74285 зернистостью P 120 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для чистовой обработки деревянных и металлических поверхностей.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — абразив состоит из твердых заостренных зерен оксида алюминия.
- Эффективность — лента с зернистостью Р 120 позволяет подготовить поверхность для дальнейшего нанесения лака, эмали и т.д.
- Прочность и эластичность — гибкая тканевая основа отличается долговечностью, а также позволяет производить обработку в труднодоступных местах.
- Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Лента абразивная бесконечная Matrix 74285, P 120, 75 х 533 мм, 3 шт. - стоимость товара 270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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