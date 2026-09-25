Top.Mail.Ru
Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 1
Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 2
Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 3
Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 1
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 2
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 3
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт.
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х4
Вес, г.
150

Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт.

Абразивная лента Matrix 74283 зернистостью P 80 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для промежуточной обработки и получения более гладкой поверхности деревянных, пластиковых и металлических предметов. Подходит для снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т.д.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — абразив из твердых заостренных зерен оксида алюминия позволяет эффективно снимать большое количество материала.
  • Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
  • Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
  • Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Абразивная лента Matrix 74283 зернистостью P 80 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для промежуточной обработки и получения более гладкой поверхности деревянных, пластиковых и металлических предметов. Подходит для снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т.д.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — абразив из твердых заостренных зерен оксида алюминия позволяет эффективно снимать большое количество материала.
  • Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
  • Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
  • Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт. - стоимость товара 270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...