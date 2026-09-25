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Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт. купить с доставкой в Москве
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Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт.

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Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 1
Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 2
Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 3
Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 1
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 2
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 3
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746570
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт.
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х4
Вес, г.
190

Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт.

Абразивная лента Matrix 74282 зернистостью P 60 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для черновой обработки деревянных, пластиковых и металлических поверхностей. Подходит для снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т.д.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — абразив из твердых заостренных зерен оксида алюминия позволяет эффективно снимать большое количество материала.
  • Эффективность — крупнозернистая лента медленно забивается в процессе работы.
  • Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
  • Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
  • Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.



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Отзывы о товаре Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Абразивная лента Matrix 74282 зернистостью P 60 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для черновой обработки деревянных, пластиковых и металлических поверхностей. Подходит для снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т.д.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — абразив из твердых заостренных зерен оксида алюминия позволяет эффективно снимать большое количество материала.
  • Эффективность — крупнозернистая лента медленно забивается в процессе работы.
  • Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
  • Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
  • Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лента абразивная бесконечная Matrix 74282, P 60, 75 х 533 мм, 3 шт. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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