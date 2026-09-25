Лента абразивная бесконечная Matrix 74281, P 40, 75 х 533 мм, 3 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 746569
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х4
Вес, г.
180
Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74281, P 40, 75 х 533 мм, 3 шт.
Абразивная лента Matrix 74281 зернистостью P 40 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для черновой обработки деревянных, пластиковых и металлических поверхностей. Подходит для снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т.д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — абразив из твердых заостренных зерен оксида алюминия позволяет эффективно снимать большое количество материала.
- Эффективность — крупнозернистая лента медленно забивается в процессе работы.
- Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
- Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
- Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Абразивная лента Matrix 74281 зернистостью P 40 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для черновой обработки деревянных, пластиковых и металлических поверхностей. Подходит для снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т.д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — абразив из твердых заостренных зерен оксида алюминия позволяет эффективно снимать большое количество материала.
- Эффективность — крупнозернистая лента медленно забивается в процессе работы.
- Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
- Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
- Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Лента абразивная бесконечная Matrix 74281, P 40, 75 х 533 мм, 3 шт. - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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