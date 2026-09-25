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Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт. купить с доставкой в Москве
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Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт.

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Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт. - фото 1
Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт. - фото 2
Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт. - фото 3
Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт. - фото 1
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт. - фото 2
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт. - фото 3
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт.
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х9
Вес, г.
440

Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт.

Бесконечная абразивная лента Matrix 74267 с зернистостью P 120, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 100 х 610 мм. Применяется для чистовой обработки деревянных и металлических поверхностей.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму.
  • Эффективная чистовая обработка — лента с зернистостью Р 120 позволяет получить гладкую поверхность для дальнейшего нанесения лака, эмали и т. д.
  • Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.



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Отзывы о товаре Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бесконечная абразивная лента Matrix 74267 с зернистостью P 120, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 100 х 610 мм. Применяется для чистовой обработки деревянных и металлических поверхностей.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму.
  • Эффективная чистовая обработка — лента с зернистостью Р 120 позволяет получить гладкую поверхность для дальнейшего нанесения лака, эмали и т. д.
  • Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лента абразивная бесконечная Matrix 74267, P 120, 100 х 610 мм, 10 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 600 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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