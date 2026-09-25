Лента абразивная бесконечная Matrix 74239, P 120, 75 х 533 мм, 10 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 746558
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х8
Вес, г.
290
Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74239, P 120, 75 х 533 мм, 10 шт.
Бесконечная абразивная лента Matrix 74239 с зернистостью P 120, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для чистовой обработки деревянных и металлических поверхностей.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму.
- Эффективная чистовая обработка — лента с зернистостью Р 120 позволяет получить гладкую поверхность для дальнейшего нанесения лака, эмали и т. д.
- Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Страна производитель
Китай
Бесконечная абразивная лента Matrix 74239 с зернистостью P 120, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для чистовой обработки деревянных и металлических поверхностей.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму.
- Эффективная чистовая обработка — лента с зернистостью Р 120 позволяет получить гладкую поверхность для дальнейшего нанесения лака, эмали и т. д.
- Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Лента абразивная бесконечная Matrix 74239, P 120, 75 х 533 мм, 10 шт. - данный товар вы можете купить по цене 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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