Лента абразивная бесконечная Matrix 74217, P 100, 75 х 457 мм, 10 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
457
Ширина, мм
75
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 746552
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
400 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
457
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
300
Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74217, P 100, 75 х 457 мм, 10 шт.
Бесконечная абразивная лента Matrix 74217 с зернистостью P 100, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 75 х 457 мм. Применяется для чистовой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия тонкого слоя краски, ржавчины, удаления мелких заусенцев.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму.
- Универсальность — лента подходит для обработки металла, дерева, пластика и других материалов.
- Эффективная чистовая обработка — лента с зернистостью Р 100 позволяет получить гладкую поверхность.
- Повышенная прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву и истиранию.
- Возможность обработки свежей (сырой) древесины — клей (связка) на основе формальдегидной смолы надежно фиксирует абразив на тканевой основе.
- Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 150x22,2 731095
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитСверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 6 х 100 мм, тв.сплав КС...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитПила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 23 ...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитЗубило плоское Matrix 70341, 18 х 25 х 280 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитПика Matrix 70346, 18 х 280 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704035, 35 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704184, 45 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70434, 50 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84965, 120х10х600...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитСверло по дереву СИБРТЕХ 70246, 12х300 мм, цилиндрический хвосто...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705300, цельная крестовая пластина, 6x115 м...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71041, 16 х 300 мм, SDS PLUS
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
457
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Страна производитель
Китай
Бесконечная абразивная лента Matrix 74217 с зернистостью P 100, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 75 х 457 мм. Применяется для чистовой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия тонкого слоя краски, ржавчины, удаления мелких заусенцев.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму.
- Универсальность — лента подходит для обработки металла, дерева, пластика и других материалов.
- Эффективная чистовая обработка — лента с зернистостью Р 100 позволяет получить гладкую поверхность.
- Повышенная прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву и истиранию.
- Возможность обработки свежей (сырой) древесины — клей (связка) на основе формальдегидной смолы надежно фиксирует абразив на тканевой основе.
- Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Лента абразивная бесконечная Matrix 74217, P 100, 75 х 457 мм, 10 шт. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лента абразивная бесконечная Matrix 74217, P 100, 75 х 457 мм, 10 шт.