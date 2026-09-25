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Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт. купить с доставкой в Москве
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Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт.

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Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт. - фото 1
Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт. - фото 2
Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт. - фото 3
Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
457
Ширина, мм
75
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт. - фото 1
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт. - фото 2
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт. - фото 3
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746551
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт.
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
457
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х9
Вес, г.
440

Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт.

Бесконечная абразивная лента Matrix 74215 с зернистостью P 80, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 75 х 457 мм. Применяется для первичной обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т. д.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму, поэтому лента легко снимает большое количество материала.
  • Универсальность — лента подходит для шлифовки металла, дерева, пластика и других материалов.
  • Эффективная промежуточная обработка — лента с зернистостью Р 80 позволяет получить более гладкую поверхность.
  • Повышенная прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву и истиранию.
  • Возможность обработки свежей (сырой) древесины — клей (связка) на основе формальдегидной смолы надежно фиксирует абразив на тканевой основе.
  • Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
457
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бесконечная абразивная лента Matrix 74215 с зернистостью P 80, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 75 х 457 мм. Применяется для первичной обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т. д.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму, поэтому лента легко снимает большое количество материала.
  • Универсальность — лента подходит для шлифовки металла, дерева, пластика и других материалов.
  • Эффективная промежуточная обработка — лента с зернистостью Р 80 позволяет получить более гладкую поверхность.
  • Повышенная прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву и истиранию.
  • Возможность обработки свежей (сырой) древесины — клей (связка) на основе формальдегидной смолы надежно фиксирует абразив на тканевой основе.
  • Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лента абразивная бесконечная Matrix 74215, P 80, 75 х 457 мм, 10 шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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