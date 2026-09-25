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Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 купить с доставкой в Москве
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Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60

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Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 1
Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 2
Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 3
Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 4
Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 5
Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
50
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
60
Ширина, мм
50
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 1
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 2
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 3
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 4
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 5
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746545
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
50
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
60
Ширина, мм
50
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х5
Вес, г.
60

Описание товара Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60

Лепестковый круг для дрели Matrix 74173 размером 50 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 60, используется для черновой обработки металлических и деревянных поверхностей. Имеет стальной хвостовик диаметром 6 мм, при помощи которого устанавливается в патрон дрели или прямой шлифовальной машины с максимальной скоростью вращения 9500 об/мин. Крупнозернистый абразив P 60 легко удаляет слои ржавчины, краски и лака, обрабатывает сварные швы, удаляет заусенцы.

Преимущества

  • Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает не только наружные, но и внутренние поверхности, а также заготовки со сложным рельефом.
  • Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
  • Надежность — лепестки из прочной х/б ткани прикреплены к оправке при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
  • Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.



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Отзывы о товаре Круг лепестковый для дрели Matrix 74173, 50 х 30 х 6 мм, P 60




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
50
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
60
Ширина, мм
50
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Лепестковый круг для дрели Matrix 74173 размером 50 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 60, используется для черновой обработки металлических и деревянных поверхностей. Имеет стальной хвостовик диаметром 6 мм, при помощи которого устанавливается в патрон дрели или прямой шлифовальной машины с максимальной скоростью вращения 9500 об/мин. Крупнозернистый абразив P 60 легко удаляет слои ржавчины, краски и лака, обрабатывает сварные швы, удаляет заусенцы.

Преимущества

  • Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает не только наружные, но и внутренние поверхности, а также заготовки со сложным рельефом.
  • Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
  • Надежность — лепестки из прочной х/б ткани прикреплены к оправке при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
  • Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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