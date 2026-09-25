Круг лепестковый для дрели Matrix 74150, 80 х 40 х 6 мм, P 40
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Характеристики
Описание товара Круг лепестковый для дрели Matrix 74150, 80 х 40 х 6 мм, P 40
Лепестковый круг Matrix 74150 размером 80 х 40 х 6 мм, с зернистостью P 40, — оснастка для дрелей и прямых шлифовальных машинок с посадочным гнездом 6 мм, рассчитанная на скорость до 6000 об/мин. Круг применяется для грубой обработки древесины, металла и других материалов. Крупнозернистый абразив P 40 эффективно снимает толстые слои краски и ржавчины, зачищает сварные швы, удаляет заусенцы.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает не только наружные, но и внутренние поверхности, а также заготовки со сложным рельефом.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — лепестки из прочной х/б ткани прикреплены к оправке при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
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Лепестковый круг Matrix 74150 размером 80 х 40 х 6 мм, с зернистостью P 40, — оснастка для дрелей и прямых шлифовальных машинок с посадочным гнездом 6 мм, рассчитанная на скорость до 6000 об/мин. Круг применяется для грубой обработки древесины, металла и других материалов. Крупнозернистый абразив P 40 эффективно снимает толстые слои краски и ржавчины, зачищает сварные швы, удаляет заусенцы.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает не только наружные, но и внутренние поверхности, а также заготовки со сложным рельефом.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — лепестки из прочной х/б ткани прикреплены к оправке при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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