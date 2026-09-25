Круг лепестковый для дрели Matrix 74144, 80 х 30 х 6 мм, P 80
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Характеристики
Описание товара Круг лепестковый для дрели Matrix 74144, 80 х 30 х 6 мм, P 80
Лепестковый круг Matrix 74144 размером 80 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 80, совместим с дрелями и прямыми шлифовальными машинами с посадочным диаметром 6 мм и максимальной скоростью вращения 6000 об/мин. Предназначен для радиального шлифования внутренних и наружных поверхностей. Абразив P 80 позволяет проводить промежуточную обработку древесины и металла — удалять заусенцы, слои лака, ржавчины или краски, зачищать сварные швы, готовить поверхности к чистовому шлифованию.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — благодаря связке из бакелитовой смолы круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Лепестковый круг Matrix 74144 размером 80 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 80, совместим с дрелями и прямыми шлифовальными машинами с посадочным диаметром 6 мм и максимальной скоростью вращения 6000 об/мин. Предназначен для радиального шлифования внутренних и наружных поверхностей. Абразив P 80 позволяет проводить промежуточную обработку древесины и металла — удалять заусенцы, слои лака, ржавчины или краски, зачищать сварные швы, готовить поверхности к чистовому шлифованию.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — благодаря связке из бакелитовой смолы круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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