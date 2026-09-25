Круг лепестковый для дрели Matrix 74125, 60 х 30 х 6 мм, Р 100
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Характеристики
Описание товара Круг лепестковый для дрели Matrix 74125, 60 х 30 х 6 мм, Р 100
Лепестковый круг Matrix 74125 размером 60 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 100, устанавливается в патрон дрели или прямой шлифовальной машины с посадочным диаметром 6 мм и максимальной скоростью вращения 8000 об/мин. Применяется для радиальной шлифовки внутренних и наружных поверхностей. Среднезернистый абразив P 100 успешно справляется с промежуточной обработкой металла и древесины — снятием тонкого слоя лака, краски, ржавчины и заусенцев.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — лепестки из прочной х/б ткани зафиксированы при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Лепестковый круг Matrix 74125 размером 60 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 100, устанавливается в патрон дрели или прямой шлифовальной машины с посадочным диаметром 6 мм и максимальной скоростью вращения 8000 об/мин. Применяется для радиальной шлифовки внутренних и наружных поверхностей. Среднезернистый абразив P 100 успешно справляется с промежуточной обработкой металла и древесины — снятием тонкого слоя лака, краски, ржавчины и заусенцев.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — лепестки из прочной х/б ткани зафиксированы при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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