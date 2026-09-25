Круг лепестковый торцевой Matrix 74074, P 60, 180 х 22,2 мм
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Характеристики
Описание товара Круг лепестковый торцевой Matrix 74074, P 60, 180 х 22,2 мм
Круг лепестковый торцевой Matrix 74074 зернистостью Р60 и диаметром 180 мм за счет своей универсальности может использоваться для грубой (черновой) обработки практически любых поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Эффективно удаляет дефекты с поверхностей, зачищает сварные швы, снимает толстый слой ЛКМ, ржавчины и т.д.
Преимущества
- Производительность — абразивные зерна с заостренными гранями и твердой структурой эффективно обрабатывают материал, самозатачиваясь в процессе реза.
- Высокий ресурс — в качестве абразива использован высококачественный оксид алюминия 1 класса.
- Защита от коррозии — на посадочное кольцо нанесено специальное покрытие.
- Надежность — лепестки с абразивом зафиксированы на основе с помощью синтетической смолы.
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Круг лепестковый торцевой Matrix 74074 зернистостью Р60 и диаметром 180 мм за счет своей универсальности может использоваться для грубой (черновой) обработки практически любых поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Эффективно удаляет дефекты с поверхностей, зачищает сварные швы, снимает толстый слой ЛКМ, ржавчины и т.д.
Преимущества
- Производительность — абразивные зерна с заостренными гранями и твердой структурой эффективно обрабатывают материал, самозатачиваясь в процессе реза.
- Высокий ресурс — в качестве абразива использован высококачественный оксид алюминия 1 класса.
- Защита от коррозии — на посадочное кольцо нанесено специальное покрытие.
- Надежность — лепестки с абразивом зафиксированы на основе с помощью синтетической смолы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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