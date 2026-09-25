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Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм купить с доставкой в Москве
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Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм

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Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм - фото 1
Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм - фото 2
Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм - фото 3
Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
40
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм - фото 1
  • Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм - фото 2
  • Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм - фото 3
  • Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х1
Вес, г.
190

Описание товара Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм

Круг лепестковый торцевой Matrix 74073 зернистостью Р40 и диаметром 180 мм за счет своей универсальности может использоваться для грубой (черновой) обработки практически любых поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Эффективно удаляет дефекты с поверхностей, зачищает сварные швы, снимает толстый слой ЛКМ, ржавчины и т.д.

Преимущества

  • Производительность — абразивные зерна с заостренными гранями и твердой структурой эффективно обрабатывают материал, самозатачиваясь в процессе реза.
  • Высокий ресурс — в качестве абразива использован высококачественный оксид алюминия 1 класса.
  • Защита от коррозии — на посадочное кольцо нанесено специальное покрытие.
  • Надежность — лепестки с абразивом зафиксированы на основе с помощью синтетической смолы.



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Отзывы о товаре Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Круг лепестковый торцевой Matrix 74073 зернистостью Р40 и диаметром 180 мм за счет своей универсальности может использоваться для грубой (черновой) обработки практически любых поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Эффективно удаляет дефекты с поверхностей, зачищает сварные швы, снимает толстый слой ЛКМ, ржавчины и т.д.

Преимущества

  • Производительность — абразивные зерна с заостренными гранями и твердой структурой эффективно обрабатывают материал, самозатачиваясь в процессе реза.
  • Высокий ресурс — в качестве абразива использован высококачественный оксид алюминия 1 класса.
  • Защита от коррозии — на посадочное кольцо нанесено специальное покрытие.
  • Надежность — лепестки с абразивом зафиксированы на основе с помощью синтетической смолы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг лепестковый торцевой Matrix 74073, P 40, 180 х 22,2 мм - по цене 300 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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