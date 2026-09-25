Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм(
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Характеристики
Описание товара Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм(
Круг лепестковый торцевой БАЗ КЛТ-1 74021, ZK10XW (цирконий), зернистостью 25Н (Р60), 125 х 22,2 мм, предназначен для интенсивного чернового шлифования сталей, в том числе вязких, углеродистых и «нержавеек», а также пластика. Устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Круг обеспечивает быструю зачистку сварных швов, срезание заусенцев, снятие толстого слоя лакокрасочных материалов, ржавчины и др.
Преимущества
- Зерна из циркониевого электрокорунда со слоистой структурой отличаются в несколько раз большим рабочим ресурсом и повышенной режущей способностью по сравнению с абразивом из оксида алюминия.
- Слои абразива раскрываются в процессе эксплуатации — сначала стирается мягкий слой, затем твердый, поэтому круг рассчитан на долгую эксплуатацию.
- Антикоррозийное покрытие на посадочном кольце обеспечивает надежную защиту от разрушения.
- Синтетическая смола надежно фиксирует лепестки с абразивом на основе круга.
- Основа из прочного стекловолокна выдерживает интенсивную обработку различных материалов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Круг лепестковый торцевой БАЗ КЛТ-1 74021, ZK10XW (цирконий), зернистостью 25Н (Р60), 125 х 22,2 мм, предназначен для интенсивного чернового шлифования сталей, в том числе вязких, углеродистых и «нержавеек», а также пластика. Устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Круг обеспечивает быструю зачистку сварных швов, срезание заусенцев, снятие толстого слоя лакокрасочных материалов, ржавчины и др.
Преимущества
- Зерна из циркониевого электрокорунда со слоистой структурой отличаются в несколько раз большим рабочим ресурсом и повышенной режущей способностью по сравнению с абразивом из оксида алюминия.
- Слои абразива раскрываются в процессе эксплуатации — сначала стирается мягкий слой, затем твердый, поэтому круг рассчитан на долгую эксплуатацию.
- Антикоррозийное покрытие на посадочном кольце обеспечивает надежную защиту от разрушения.
- Синтетическая смола надежно фиксирует лепестки с абразивом на основе круга.
- Основа из прочного стекловолокна выдерживает интенсивную обработку различных материалов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм(