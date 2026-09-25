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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) купить с доставкой в Москве
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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ)

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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 1
Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 2
Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 3
Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 1
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 2
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 3
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746523
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х1
Вес, г.
120

Описание товара Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ)

Круг лепестковый торцевой БАЗ КЛТ-1 74008 зернистостью Р60 (25H), 150 х 22,2 мм, устанавливается в качестве оснастки на фланец УШМ с диаметром посадочного отверстия 22,2 мм. Он используется для черновой обработки, торцевого и плоского шлифования древесины, металла, пластика. С помощью круга можно зачистить сварные швы, острые углы после резки, удалить толстый слой ржавчины и краски, снять фаски и т.д.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия (электрокорунда) с заостренными зернами и твердой структурой эффективно обрабатывает различные материалы.
  • Антикоррозийное покрытие защищает посадочное кольцо от образования ржавчины.
  • Синтетическая смола выступает в качестве клея для скрепления лепестков и основы, что гарантирует надёжность их фиксации.
  • Основа круга выполнена из стекловолокна, поэтому отличается надежностью и долговечностью.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Круг лепестковый торцевой БАЗ КЛТ-1 74008 зернистостью Р60 (25H), 150 х 22,2 мм, устанавливается в качестве оснастки на фланец УШМ с диаметром посадочного отверстия 22,2 мм. Он используется для черновой обработки, торцевого и плоского шлифования древесины, металла, пластика. С помощью круга можно зачистить сварные швы, острые углы после резки, удалить толстый слой ржавчины и краски, снять фаски и т.д.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия (электрокорунда) с заостренными зернами и твердой структурой эффективно обрабатывает различные материалы.
  • Антикоррозийное покрытие защищает посадочное кольцо от образования ржавчины.
  • Синтетическая смола выступает в качестве клея для скрепления лепестков и основы, что гарантирует надёжность их фиксации.
  • Основа круга выполнена из стекловолокна, поэтому отличается надежностью и долговечностью.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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