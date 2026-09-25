Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73872, P 280, 125 мм, 10 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
280
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 746518
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280 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
280
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х2
Вес, г.
70
Описание товара Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73872, P 280, 125 мм, 10 шт.
Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73872 с зернистостью Р 280, диаметром 125 мм, используется для сухого финишного шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра.
Преимущества
- Эффективная работа — мелкозернистый абразив Р 280 позволяет придать поверхности гладкость перед нанесением краски, лака и других отделочных материалов.
- Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
- Удобная комплектация — набора из 10 кругов хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
280
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73872 с зернистостью Р 280, диаметром 125 мм, используется для сухого финишного шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра.
Преимущества
- Эффективная работа — мелкозернистый абразив Р 280 позволяет придать поверхности гладкость перед нанесением краски, лака и других отделочных материалов.
- Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
- Удобная комплектация — набора из 10 кругов хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73872, P 280, 125 мм, 10 шт. - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 280 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73872, P 280, 125 мм, 10 шт.