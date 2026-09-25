Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73870, P 220, 125 мм, 10 шт.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73870, P 220, 125 мм, 10 шт.
Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73870 с зернистостью Р 220, диаметром 125 мм, используется для сухого финишного шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра.
Преимущества
- Эффективная работа — мелкозернистый абразив Р 220 позволяет получить гладкую поверхность, подготовить ее к покраске.
- Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
- Удобная комплектация — набора из 10 кругов хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73870 с зернистостью Р 220, диаметром 125 мм, используется для сухого финишного шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра.
Преимущества
- Эффективная работа — мелкозернистый абразив Р 220 позволяет получить гладкую поверхность, подготовить ее к покраске.
- Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
- Удобная комплектация — набора из 10 кругов хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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