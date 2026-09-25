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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. купить с доставкой в Москве
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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт.

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Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 1
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 2
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 3
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 4
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 5
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 6
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 7
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 8
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 9
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
180
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 1
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 2
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 3
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 4
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 5
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 6
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 7
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 8
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 9
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746515
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт.
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
180
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х1
Вес, г.
80

Описание товара Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт.

Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73865 с зернистостью Р 180, диаметром 125 мм, используется для сухого чистового шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра.

Преимущества

  • Эффективная работа — абразив Р 180 позволяет придать поверхности гладкость для дальнейшего нанесения лака, эмали и других материалов.
  • Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
  • Удобная комплектация — набора из 10 кругов хватит надолго.



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Отзывы о товаре Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
180
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73865 с зернистостью Р 180, диаметром 125 мм, используется для сухого чистового шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра.

Преимущества

  • Эффективная работа — абразив Р 180 позволяет придать поверхности гладкость для дальнейшего нанесения лака, эмали и других материалов.
  • Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
  • Удобная комплектация — набора из 10 кругов хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73865, P 180, 125 мм, 10 шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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