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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. купить с доставкой в Москве
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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт.

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Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 1
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 2
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 3
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 4
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 5
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 6
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 7
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 8
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 9
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
115
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 1
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 2
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 3
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 4
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 5
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 6
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 7
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 8
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 9
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746505
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт.
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
115
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х2
Вес, г.
80

Описание товара Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт.

Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix Р60 арт. 73820 используется для сухого чернового шлифования металла, дерева, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковые (орбитальные) шлифовальные машинки или на дрель с помощью опорной насадки Matrix.

Преимущества

  • Крупнозернистый абразив Р60 позволяет избавиться от заусенцев, подходит для зачистки старого покрытия (краски/лака), удаления ржавчины, снятия слоя материала.
  • Ворсовая подложка позволяет быстро крепить круг к опорной тарелке на липучку.
  • Набор из 10 кругов рассчитан на долгое применение.



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Отзывы о товаре Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
115
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix Р60 арт. 73820 используется для сухого чернового шлифования металла, дерева, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковые (орбитальные) шлифовальные машинки или на дрель с помощью опорной насадки Matrix.

Преимущества

  • Крупнозернистый абразив Р60 позволяет избавиться от заусенцев, подходит для зачистки старого покрытия (краски/лака), удаления ржавчины, снятия слоя материала.
  • Ворсовая подложка позволяет быстро крепить круг к опорной тарелке на липучку.
  • Набор из 10 кругов рассчитан на долгое применение.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73820, P 60, 115 мм, 10 шт. - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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