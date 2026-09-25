Круг отрезной по металлу DENZEL 73796, 355 х 3,2 х 25,4 мм, A30TBF
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
355
Посадочный диаметр, мм
25, 40
Зернистость (P; F)
30
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
240 руб.
В наличии
Код товара: 746502
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Загружаем...
240 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
355
Посадочный диаметр, мм
25, 40
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Круг отрезной по металлу DENZEL 73796, 355 х 3,2 х 25,4 мм, A30TBF
Отрезной круг по металлу Denzel A30TBF 73796 диаметром 355 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на углошлифовальную машину или станок с посадочным размером 25,4 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей. Максимальная частота вращения составляет 4400 об/мин. Круг пригодится в слесарной мастерской.
Преимущества
- Повышенная производительность — высокотвердый абразив из электрокорунда белого и электрокорунда нормального с зернистостью 30 и специальными добавками позволяет эффективно резать прочные материалы.
- Надежность — круг армирован усиленной стеклосеткой, что обеспечивает высокую устойчивость к разрушению даже при значительных нагрузках.
- Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает абразив при работе на высокой скорости, круг толщиной 3,2 мм изнашивается медленно.
- Гарантированное качество — сертификат MPA-Hannover подтверждает надежность и безопасность оснастки.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
355
Посадочный диаметр, мм
25, 40
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Отрезной круг по металлу Denzel A30TBF 73796 диаметром 355 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на углошлифовальную машину или станок с посадочным размером 25,4 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей. Максимальная частота вращения составляет 4400 об/мин. Круг пригодится в слесарной мастерской.
Преимущества
- Повышенная производительность — высокотвердый абразив из электрокорунда белого и электрокорунда нормального с зернистостью 30 и специальными добавками позволяет эффективно резать прочные материалы.
- Надежность — круг армирован усиленной стеклосеткой, что обеспечивает высокую устойчивость к разрушению даже при значительных нагрузках.
- Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает абразив при работе на высокой скорости, круг толщиной 3,2 мм изнашивается медленно.
- Гарантированное качество — сертификат MPA-Hannover подтверждает надежность и безопасность оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг отрезной по металлу DENZEL 73796, 355 х 3,2 х 25,4 мм, A30TBF – стоимость товара 240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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