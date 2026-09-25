Круг отрезной по металлу DENZEL 73795, 300 х 3,2 х 32 мм, A30TBF
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 руб.
В наличии
Код товара: 746501
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Круг отрезной по металлу DENZEL 73795, 300 х 3,2 х 32 мм, A30TBF
Отрезной круг по металлу Denzel A30TBF 73795 диаметром 300 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на углошлифовальную машину или станок с посадочным размером 32 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей. Максимальная частота вращения составляет 5100 об/мин. Круг пригодится в слесарной мастерской.
Преимущества
- Повышенная производительность — высокотвердый абразив из электрокорунда белого и электрокорунда нормального с зернистостью 30 и специальными добавками позволяет эффективно резать прочные материалы.
- Надежность — круг армирован усиленной стеклосеткой, что обеспечивает высокую устойчивость к разрушению даже при значительных нагрузках.
- Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает абразив при работе на высокой скорости, круг толщиной 3,2 мм изнашивается медленно.
- Гарантированное качество — сертификат MPA-Hannover подтверждает надежность и безопасность оснастки.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Отрезной круг по металлу Denzel A30TBF 73795 диаметром 300 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на углошлифовальную машину или станок с посадочным размером 32 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей. Максимальная частота вращения составляет 5100 об/мин. Круг пригодится в слесарной мастерской.
Преимущества
- Повышенная производительность — высокотвердый абразив из электрокорунда белого и электрокорунда нормального с зернистостью 30 и специальными добавками позволяет эффективно резать прочные материалы.
- Надежность — круг армирован усиленной стеклосеткой, что обеспечивает высокую устойчивость к разрушению даже при значительных нагрузках.
- Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает абразив при работе на высокой скорости, круг толщиной 3,2 мм изнашивается медленно.
- Гарантированное качество — сертификат MPA-Hannover подтверждает надежность и безопасность оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг отрезной по металлу DENZEL 73795, 300 х 3,2 х 32 мм, A30TBF - по цене 120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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