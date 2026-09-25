Круг отрезной по металлу DENZEL 737610, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Круг отрезной по металлу DENZEL 737610, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт.
Круг отрезной по металлу Denzel 737610 (WA60TBF) размером 125 х 1,0 х 22,2 мм, 10 шт. в металлической банке, устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера. Универсальная оснастка подходит для резки нержавеющей и углеродистой стали. Набор предназначен для профессионального использования и большого объема работ.
Преимущества
- Аккуратная работа — благодаря толщине 1 мм и средней по плотности структуре круг быстро режет материал, оптимален для листового металла.
- Высокая эффективность — круг с абразивом из белого электрокорунда со специальными добавками не перегревается даже при интенсивном резе, в том числе нержавеющих сталей, в отличие от аналогов с абразивом из оксида алюминия.
- Возможность интенсивного использования — теплостойкая бакелитовая связка с упрочняющими элементами подобрана оптимально, не теряет своих свойств при нагреве, поэтому отлично удерживает абразив даже при интенсивных нагрузках.
- Безопасная эксплуатация — двухслойная усиленная стеклосетка придает кругу высокую прочность на разрыв.
- Гарантированная надежность — набор прошел строгий контроль качества на каждом этапе производства.
- Удобная комплектация и упаковка — в металлической банке 10 кругов, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Круг отрезной по металлу Denzel 737610 (WA60TBF) размером 125 х 1,0 х 22,2 мм, 10 шт. в металлической банке, устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера. Универсальная оснастка подходит для резки нержавеющей и углеродистой стали. Набор предназначен для профессионального использования и большого объема работ.
Преимущества
- Аккуратная работа — благодаря толщине 1 мм и средней по плотности структуре круг быстро режет материал, оптимален для листового металла.
- Высокая эффективность — круг с абразивом из белого электрокорунда со специальными добавками не перегревается даже при интенсивном резе, в том числе нержавеющих сталей, в отличие от аналогов с абразивом из оксида алюминия.
- Возможность интенсивного использования — теплостойкая бакелитовая связка с упрочняющими элементами подобрана оптимально, не теряет своих свойств при нагреве, поэтому отлично удерживает абразив даже при интенсивных нагрузках.
- Безопасная эксплуатация — двухслойная усиленная стеклосетка придает кругу высокую прочность на разрыв.
- Гарантированная надежность — набор прошел строгий контроль качества на каждом этапе производства.
- Удобная комплектация и упаковка — в металлической банке 10 кругов, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу DENZEL 737610, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт.