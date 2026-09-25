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Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга) купить с доставкой в Москве
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Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга)

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Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга) - фото 1
Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга) - фото 2
Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга) - фото 3
Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
  • Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга) - фото 1
  • Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга) - фото 2
  • Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга) - фото 3
  • Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга)

Отрезной круг по металлу Луга 73690 размером 400 х 4,0 х 32 мм используется совместно с бензорезом или станком. Пригодится для проведения строительных и ремонтных работ в частной мастерской или в быту.

Преимущества

  • Эффективность — благодаря абразиву из оксида алюминия круг легко справляется с твердыми материалами.
  • Безопасная работа — в составе круга имеется устойчивая к разрыву 2-слойная стеклосетка.
  • Надежность — бакелитовая связка крепко удерживает абразивное зерно, что позволяет работать на высокой скорости.
  • Толщина 4 мм — круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивного использования.



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Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Отрезной круг по металлу Луга 73690 размером 400 х 4,0 х 32 мм используется совместно с бензорезом или станком. Пригодится для проведения строительных и ремонтных работ в частной мастерской или в быту.

Преимущества

  • Эффективность — благодаря абразиву из оксида алюминия круг легко справляется с твердыми материалами.
  • Безопасная работа — в составе круга имеется устойчивая к разрыву 2-слойная стеклосетка.
  • Надежность — бакелитовая связка крепко удерживает абразивное зерно, что позволяет работать на высокой скорости.
  • Толщина 4 мм — круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивного использования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73690, 400 х 4,0 х 32 мм (Луга) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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