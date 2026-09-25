Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73689, 300 х 3,0 х 32 мм (Луга)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 руб.
В наличии
Код товара: 746496
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210 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73689, 300 х 3,0 х 32 мм (Луга)
Отрезной круг по металлу Луга 73689 размером 300 х 3,0 х 32 мм используется совместно с бензорезом или станком. Пригодится для проведения строительных и ремонтных работ в частной мастерской или в быту.
Преимущества
- Эффективность — благодаря абразиву из оксида алюминия круг легко справляется с твердыми материалами.
- Безопасная работа — в составе круга имеется устойчивая к разрыву 2-слойная стеклосетка.
- Надежность — бакелитовая связка крепко удерживает абразивное зерно, что позволяет работать на высокой скорости.
- Толщина 3 мм — круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивного использования.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Россия
Отрезной круг по металлу Луга 73689 размером 300 х 3,0 х 32 мм используется совместно с бензорезом или станком. Пригодится для проведения строительных и ремонтных работ в частной мастерской или в быту.
Преимущества
- Эффективность — благодаря абразиву из оксида алюминия круг легко справляется с твердыми материалами.
- Безопасная работа — в составе круга имеется устойчивая к разрыву 2-слойная стеклосетка.
- Надежность — бакелитовая связка крепко удерживает абразивное зерно, что позволяет работать на высокой скорости.
- Толщина 3 мм — круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивного использования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг отрезной по металлу Мир Инструмента 73689, 300 х 3,0 х 32 мм (Луга) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 210 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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