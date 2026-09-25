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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. купить с доставкой в Москве
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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт.

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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 1
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 2
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 3
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 4
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 5
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 6
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 7
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамогранит
Диаметр, мм
100
Зернистость (P; F)
400
Комплектация
Алмазный гибкий шлифовальный круг - 5шт
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 1
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 2
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 3
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 4
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 5
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 6
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 7
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт.
1 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамогранит
Диаметр, мм
100
Зернистость (P; F)
400
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Алмазный гибкий шлифовальный круг - 5шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х4
Вес, г.
220

Описание товара Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт.

Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510 диаметром 100 мм, с зернистостью P 400, 5 шт. в упаковке, предназначен для мокрого шлифования и используется при проведении строительных, отделочных и художественных работ. Абразив зернистостью P 400 позволяет проводить чистовую обработку, придавать гладкость гранитным, каменным, керамогранитным и мраморным поверхностям. Рабочая часть выполнена из белого термопластика с алмазным напылением и подходит для использования на цветных, преимущественно белых, материалах. Гибкая основа круга облегчает шлифовку рельефных элементов. Круг используется на УШМ с установленной опорной тарелкой для АГШК.

Преимущества

  • Высокий рабочий ресурс — в качестве абразива использованы алмазные частицы плотной концентрации, а связкой является устойчивый к трению и нагреву термопластик.
  • Эффективное удаление шлама — на рабочей поверхности имеется большое количество бороздок, благодаря которым она не забивается продуктами шлифования.
  • Быстрая фиксация и замена круга — крепление под липучку позволяет мгновенно закреплять его на опорной тарелке.
  • Удобная комплектация — круги поставляются наборами по 5 штук, которых хватит надолго.



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Отзывы о товаре Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамогранит
Диаметр, мм
100
Зернистость (P; F)
400
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Алмазный гибкий шлифовальный круг - 5шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510 диаметром 100 мм, с зернистостью P 400, 5 шт. в упаковке, предназначен для мокрого шлифования и используется при проведении строительных, отделочных и художественных работ. Абразив зернистостью P 400 позволяет проводить чистовую обработку, придавать гладкость гранитным, каменным, керамогранитным и мраморным поверхностям. Рабочая часть выполнена из белого термопластика с алмазным напылением и подходит для использования на цветных, преимущественно белых, материалах. Гибкая основа круга облегчает шлифовку рельефных элементов. Круг используется на УШМ с установленной опорной тарелкой для АГШК.

Преимущества

  • Высокий рабочий ресурс — в качестве абразива использованы алмазные частицы плотной концентрации, а связкой является устойчивый к трению и нагреву термопластик.
  • Эффективное удаление шлама — на рабочей поверхности имеется большое количество бороздок, благодаря которым она не забивается продуктами шлифования.
  • Быстрая фиксация и замена круга — крепление под липучку позволяет мгновенно закреплять его на опорной тарелке.
  • Удобная комплектация — круги поставляются наборами по 5 штук, которых хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73510, 100 мм, P 400, мокрое шлифование, 5шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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