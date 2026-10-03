Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73505, 100 мм, P 1500, сухое шлифование, 5шт.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73505, 100 мм, P 1500, сухое шлифование, 5шт.
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73505 диаметром 100 мм, с зернистостью P 1500, 5 шт. в упаковке, предназначен для сухого шлифования гранита, мрамора, природного и искусственного камня, керамогранита. Используется на поверхностях разного цвета, преимущественно белых. Абразив с зернистостью P 1500 применяется для финишного полирования поверхностей. Гибкий круг удобен для обработки предметов сложной формы. Оснастка используется на УШМ с установленной опорной тарелкой для АГШК.
Преимущества
- Устойчивость к нагреву и износу — рабочая поверхность отличается высокой концентраций алмазов, а в качестве связки использован качественный термопластик.
- Шлифовка без охлаждающей жидкости — рабочая поверхность из круглых сегментов с промежутками между ними («черепашка») обеспечивает эффективный отвод шлама.
- Быстрая установка — система крепления velcro позволяет моментально закрепить круг на липучке опорной тарелки.
- Удобная комплектация — в упаковке 5 штук, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73505 диаметром 100 мм, с зернистостью P 1500, 5 шт. в упаковке, предназначен для сухого шлифования гранита, мрамора, природного и искусственного камня, керамогранита. Используется на поверхностях разного цвета, преимущественно белых. Абразив с зернистостью P 1500 применяется для финишного полирования поверхностей. Гибкий круг удобен для обработки предметов сложной формы. Оснастка используется на УШМ с установленной опорной тарелкой для АГШК.
Преимущества
- Устойчивость к нагреву и износу — рабочая поверхность отличается высокой концентраций алмазов, а в качестве связки использован качественный термопластик.
- Шлифовка без охлаждающей жидкости — рабочая поверхность из круглых сегментов с промежутками между ними («черепашка») обеспечивает эффективный отвод шлама.
- Быстрая установка — система крепления velcro позволяет моментально закрепить круг на липучке опорной тарелки.
- Удобная комплектация — в упаковке 5 штук, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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