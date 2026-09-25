Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73501, 100 мм, P 100, сухое шлифование, 5шт.
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Характеристики
Описание товара Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73501, 100 мм, P 100, сухое шлифование, 5шт.
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73501 диаметром 100 мм, с зернистостью P 100, 5 шт. в упаковке, предназначен для сухого шлифования преимущественно белых и цветных поверхностей из гранита, мрамора, природного и искусственного камня, керамогранита. Абразив с зернистостью P 100 снимает большой слой материала и используется для черновой шлифовки. Гибкий круг удобен для обработки предметов сложной формы. Оснастка используется на УШМ с установленной опорной тарелкой для АГШК.
Преимущества
- Устойчивость к нагреву и износу — рабочая поверхность отличается высокой концентраций алмазов, а в качестве связки использован качественный термопластик.
- Шлифовка без охлаждающей жидкости — рабочая поверхность из круглых сегментов с промежутками между ними («черепашка») обеспечивает эффективный отвод шлама.
- Быстрая установка — система крепления velcro позволяет моментально закрепить круг на липучке опорной тарелки.
- Удобная комплектация — в упаковке 5 штук, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73501 диаметром 100 мм, с зернистостью P 100, 5 шт. в упаковке, предназначен для сухого шлифования преимущественно белых и цветных поверхностей из гранита, мрамора, природного и искусственного камня, керамогранита. Абразив с зернистостью P 100 снимает большой слой материала и используется для черновой шлифовки. Гибкий круг удобен для обработки предметов сложной формы. Оснастка используется на УШМ с установленной опорной тарелкой для АГШК.
Преимущества
- Устойчивость к нагреву и износу — рабочая поверхность отличается высокой концентраций алмазов, а в качестве связки использован качественный термопластик.
- Шлифовка без охлаждающей жидкости — рабочая поверхность из круглых сегментов с промежутками между ними («черепашка») обеспечивает эффективный отвод шлама.
- Быстрая установка — система крепления velcro позволяет моментально закрепить круг на липучке опорной тарелки.
- Удобная комплектация — в упаковке 5 штук, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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